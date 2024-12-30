Розвиток столиці через діалог

Ігор Ніконов, засновник KAN Development, під час інтерв’ю з Наталією Мосейчук підкреслив важливість системного підходу до розвитку столиці, який базується на законності, повазі до громади та конструктивному діалозі.

На його думку, такі знакові об’єкти, як Гостинний двір чи Поштова площа, могли б стати частиною культурного маршруту історичного центру Києва. Але через громадські протести та, на наш погляд, незаконні дії всіх рівнів влади під тиском останніх, будівлі залишаються занедбаними, а держава втрачає значні кошти. Зокрема, Гостинний двір вже 10 років перебуває у руїнах, що призвело до втрати понад 2,5 мільярда гривень податків, а Поділ, важлива частина столиці, занепадає. Доречі, ці обʼєкти ніколи і не були памʼятками. Визначати статус тієї чи іншої будівлі як памʼятки мають компетентні спеціалісти, а не «вулиця». Держава ще багато років не зможе витрачати кошти на відновлення подібних обʼєктів і пріоритетним напрямком у вирішенні цього питання має стати державно-приватне партнерство, безумовно з урахування інтересів громадськості. Для вирішення конфліктів, які гальмують розвиток міста, необхідно розбудовувати довіру та вести діалог із суспільством. Протестні настрої громади — це природна реакція на занедбаність і невизначеність, тому конструктивна взаємодія має бути основою розвитку.

Ігор Ніконов підкреслює важливість поваги до прав інвесторів і виконання взятих раніше зобов’язань. У випадках коли державними службовцями був порушений закон при прийнятті того чи іншого рішення, інвестор не має залишатися наодинці з цією проблемою. Потрібна компенсація, а не створення перешкод для подальшого розвитку. Водночас важливо, щоб ухвалені рішення були прозорими й законними і видані документи не мали зворотної сили.

Ключовим для майбутнього столиці має стати баланс між збереженням історичної спадщини, потребами громади та сучасними інфраструктурними рішеннями. Це можливо лише за умов прозорих правил гри, які враховуватимуть інтереси всіх сторін. Не можуть в центрі столиці європейської держави десятиріччями стояти занедбані будівлі, бо це перший сигнал як для наших, так і для іноземних громадян, що країна бідна і в неї немає можливостей на відновлення."Лише завдяки відкритому діалогу ми зможемо створити Київ, який стане прикладом для інших міст та туристичним магнітом країни," — резюмував Ніконов.