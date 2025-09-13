Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Битва за Китаїв: девелопер Ніконов намагається знищити унікальну історичну памʼятку

88
Битва за Китаїв: девелопер Ніконов намагається знищити унікальну історичну памʼятку

Забудовник Ігор Ніконов через контрольовану компанію подав позов до Кабміну, вимагаючи скасувати постанову про охорону Китаївського археологічного комплексу. Його мета — прокласти шлях до забудови Китаїва, знищивши ще одну історичну зону столиці. Тепер під загрозою не лише сама пам’ятка, а й репутація уряду: чи зможе він вистояти перед корупційним тиском великого девелопера, чи здасться під диктат грошей.

«Овочева фабрика» проти історії

У липні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №863, якою оновив дані Державного реєстру нерухомих пам’яток. Найважливіше рішення — розширення охоронного статусу Китаївського археологічного комплексу в Голосіївському районі Києва. Раніше відомого як «Китаївське городище і курганний могильник», цей об’єкт отримав нову офіційну назву та чітко окреслені складові: городище, посад, печерний комплекс, могильник і поселення «Виноградне».

Довідка: Китаїв — це один із найдавніших археологічних ландшафтів Києва. Тут збереглися залишки давньоруського городища, печерний монастир, курганний могильник і поселення, які археологи датують ще XI–XIII століттями. Унікальність комплексу в тому, що він поєднує сліди дохристиянської історії та ранньої Київської Русі з традиціями пізнішого чернечого життя. Саме тому Китаїв називають «київськими Афінами» — і будь-яке втручання може знищити безцінний пласт історії.

Фактично уряд закріпив, що Китаїв — це не точкова пам’ятка, а цілий історико-археологічний ландшафт, межі якого охоплюють урочище, лісові квартали, плато й схили вздовж Пирогівського шляху. Саме ця деталізація створює підстави для розробки землевпорядної та науково-проєктної документації, яка унеможливлює забудову на території комплексу.

Для більшості експертів і активістів це був крок до реального захисту київської спадщини. Але для компанії «Київська овочева фабрика», яка орендує ділянки в урочищі, рішення стало прямою загрозою: землі, що давно розглядалися як потенційний майданчик під житлову забудову, отримали статус охоронної зони.

Тому компанія подала позов із вимогою скасувати урядову постанову. Якщо їй вдасться, межі пам’ятки будуть юридично «розмиті», а плани девелопера Ігоря Ніконова отримають друге життя.

«Овочева фабрика» як вивіска девелопера

За фабрикою стоїть бізнес-група Ігоря Ніконова — засновника KAN Development і одного з найбагатших забудовників країни. Його компанії реалізують масштабні житлові та комерційні проєкти у Києві, і землі в урочищі Китаїв — це потенційний плацдарм для нового мегабудівництва.

У межах справи юристи фабрики намагалися добитися забезпечення позову — фактично заборонити будь-кому в Україні розробляти чи погоджувати науково-проєктну документацію щодо пам’ятки. Суд відмовив, наголосивши, що це дорівнювало б зупиненню постанови Кабміну — а такий захід прямо заборонений законом.

Проте це рішення не варто сприймати як перемогу. Воно проміжне і майже нічого не означає: справжні баталії розпочнуться в жовтні, коли суд перейде до розгляду по суті. Більше того, для українських судів така практика характерна — коли готується сумнівне чи корупційне рішення, перед цим можуть ухвалюватися проміжні визначення «у протилежний бік». Це дозволяє створити ілюзію балансу й зняти з себе політичну відповідальність: мовляв, «дивіться, ми ж спершу відмовили, ми працювали неупереджено».

Спадщина проти бетону

Цей кейс відображає давню київську дилему: що переважить — культурна спадщина чи інтереси забудовників? У минулі роки столиця вже неодноразово втрачала зелені зони й історичні ландшафти під тиском девелоперів. Тепер під загрозою — Китаїв, археологічна територія, яку історики називають «безцінною».

Громадські організації готуються вступати у справу третіми особами, аби не дати бізнес-структурам зруйнувати охоронний статус пам’ятки. «Якщо ми не втрутимось, то ризикуємо втратити чергову частину київської ідентичності під бетонними коробками», — кажуть активісти.

Попереду справжня битва за Китаїв

Підготовче засідання призначене на 21 жовтня 2025 року. Урядові експерти закликають паралельно якнайшвидше розробити та затвердити технічну документацію — карти, режими, охоронні зони — щоб юридично закріпити статус комплексу. Чим швидше це станеться, тим складніше буде забудовникам оскаржити охоронний режим у судах.

Позов ставить уряд у непросте становище: потрібно водночас захищати власні рішення, зберігати довіру інвесторів і демонструвати відданість європейським стандартам у сфері охорони культурної спадщини.

Для Ніконова це — боротьба за контроль над землею, вартістю сотні мільйонів доларів. Для Києва — питання збереження історичного ландшафту, який існував задовго до сучасного міста.

Судовий наступ Ніконова б’є не лише по київській пам’ятці. Україна, яка задекларувала курс на інтеграцію в ЄС, перебуває під пильною увагою партнерів щодо виконання стандартів у сфері культурної спадщини та верховенства права. Подібні кейси — тест на те, чи здатна держава відстоювати публічний інтерес проти приватного капіталу. І якщо уряд програє, це стане сигналом не лише для забудовників, а й для Брюсселя: українська влада залишається заручником великого бізнесу навіть там, де йдеться про захист тисячоліть історії.

Київ, Ніконов, Китаїв
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 13 сентября 2025
Пятница, 12 сентября 2025
Четверг, 11 сентября 2025
Среда, 10 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023