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Міноборони України збільшує закупівлю БпЛА

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Агенція оборонних закупівель ДОТ у 2026 р. законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж у 2025р., повідомила пресслужба Міноборони України.

"У 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж минулого року. Протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі.

Що стосується FPV-дронів, то загалом у 2026 році обсяг їх контрактування вже на 54% перевищує показник за весь 2025 рік, а обсяг поставок зріс майже у 3,7 рази.

"Такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК", - зазначено у повідомленні.

дрони, Міноборони, ДОТ
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