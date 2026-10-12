Депутат Бундестагу: Трамп своїми діями посилює Росію

Президент США Дональд Трамп своїми діями посилює Росію, а Європа не повинна допустити, щоб це послабило її та призвело до капітуляції України.

Про це в коментарі Укрінформу заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

За його словами, Трамп підтримує тих, хто прагне змусити Україну до переговорів, замість того щоб посилювати її позиції для майбутнього діалогу, зокрема надаючи більше зброї та розвідувальних даних.

«Ми маємо бути дуже обережні, щоб незадовго до проміжних виборів у Сполучених Штатах Трамп не продав майбутнє Європи. Ми могли б надіслати дизель до США, але ми не можемо прийняти, що Трамп підтримує Путіна. США та Росія об'єдналися проти майбутнього України та миру, свободи та самовизначення», - підкреслив німецький політик.

Він також застеріг, що Трамп виступає і проти заснованого на правилах Європейського Союзу, й закликав відкрито критикувати тих, хто виступає за поступки Росії.

Кізеветтер визнав, що Німеччина надто зволікала з допомогою Україні й досі діє недостатньо рішуче.

«Росія нарощує загрозу, і я сподіваюся, що мій канцлер і моя партія (Християнсько-демократичний союз –ред.) будуть стояти поруч з Україною», - наголосив депутат.