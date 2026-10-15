ГУР: Росія витрачає на війну в Україні суму, зіставну з вартістю створення Міжнародної космічної станції

РФ потрібно все більше грошей. У 2026 році стаття бюджету держави-агресора на війну проти України становить 12,121 трлн рублів (близько $ 144,4 млрд), з урахуванням ширшого переліку витрат — 14,886 трлн рублів ($ 177,4 млрд).

Це колосальна сума, зіставна з вартістю створення Міжнародної космічної станції (близько $ 150 млрд) або ж зі спорудженням на Росії понад 150 сучасних онкологічних центрів. Загалом, офіційні видатки Росії на війну проти України у 2026 році більш ніж утричі перевищують сумарний обсяг фінансування освіти і медицини, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Закрита частина так званого «оборонного» бюджету Росії оцінюється у 9,187 трлн рублів (приблизно $ 109,5 млрд).

На стимулювання розвитку військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та забезпечення наукових і виробничих програм Москва загалом передбачила 15,929 млрд рублів ($ 189,8 млн): на кожну з трьох статей витрат відповідно — 6,167 млрд рублів ($ 73,5 млн), 6,310 млрд ($ 75,2 млн) та 3,452 млрд ($ 41,1 млн).

Для підтримки підприємств російського ВПК окремо спрямовані додаткові бюджетні кошти: 2,054 млрд рублів ($ 24,5 млн) — на компенсацію витрат, 463 млн рублів ($ 5,5 млн) — на запобігання банкрутствам, 500 млн рублів ($ 6 млн) — на компенсацію відсотків за кредитами та 1,5 млрд рублів ($ 17,9 млн) — на компенсаційні виплати працівникам.

Ще 1,25 млрд рублів ($ 14,9 млн) виділено на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння. Такі обчислення виконують у дата-центрах, зокрема на суперкомп’ютерах компанії «Яндекс» і потужностях «Сбєрбанку». Отже, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України.

На прикладні оборонні дослідження Москва передбачила 26,178 млрд рублів (близько $ 312 млн).

На розробку та виробництво безпілотників різних типів Росія заклала 10,233 млрд рублів ($ 121,9 млн). Наприклад, на закупівлю БПЛА для Росґвардії держава-агресор передбачила 687,6 млрд рублів (близько $ 8,19 млрд). Вказана сума не відображає реальні фінансові обсяги ринку — вони є значно більшими, якщо враховувати так звані приватні інвестиції та закупівлі.