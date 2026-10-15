Financial Times: Показник прискорення інфляції у США перевищив прогноз аналітиків

У США річна інфляція у вересні прискорилася до 3,7% через відновлення зростання цін на пальне на тлі війни в Ірані. Показник перевищив прогноз аналітиків.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Бюро статистики праці США.
У серпні річна інфляція становила 3,4%. Вересневі дані стали першим зростанням цього показника з травня.
Базова інфляція, яка не враховує нестабільні ціни на продукти харчування та енергоносії, також виявилася вищою за очікування Волл-стріт. У вересні вона зросла до 2,6% проти 2,4% місяцем раніше.
Зростання цін посилює тиск на американських споживачів за кілька тижнів до проміжних виборів у листопаді.
Президент Дональд Трамп намагається стримати економічні наслідки війни та знизити ціни на пальне. Водночас демократи використовують невдоволення виборців вартістю життя у своїй кампанії.
Особливо відчутним тиск стає для американців із нижчими доходами. У вересні середня погодинна оплата праці зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Реальне зростання зарплат, тобто з урахуванням інфляції, знижується вже шостий місяць поспіль.
"Інфляція просто не сповільнюється достатньо швидко", – зазначив головний економіст AllianceBernstein Ерік Віноград.
За його словами, американці з нижчими доходами дедалі більше втрачають купівельну спроможність.
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