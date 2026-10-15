Експерт: Протистояння між Трампом і Конгресом може ускладнити ухвалення рішень щодо підтримки Києва

Можлива поразка республіканців на проміжних виборах у США не обов’язково полегшить ситуацію для України. Навпаки, протистояння між президентом Дональдом Трампом і Конгресом може ускладнити ухвалення рішень щодо підтримки Києва.
Про це заявив медіаменеджер, журналіст і письменник Олексій Мустафін в інтерв’ю проєкту «Хід Тузова» на Апостроф TV.
За словами Мустафіна, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, це означатиме, що між Трампом і Конгресом збільшиться кількість конфліктів.
«Але нам може взагалі гірше стати», — наголосив журналіст, коментуючи припущення, що перемога демократів могла б полегшити становище України.
Мустафін нагадав про ситуацію наприкінці президентства Джо Байдена, коли республіканці в Конгресі блокували допомогу Україні, щоб "насолити" Байдену.
Журналіст припускає, що подібний сценарій може повторитися, якщо після виборів Трамп і Конгрес опиняться по різні боки політичного протистояння. Рішення на користь України можуть блокувати як президент, щоб завадити демократам, так і конгресмени, щоб протидіяти Трампу.
«Є величезний ризик, що навіть корисні для України якісь рішення будуть заблоковані або Трампом, щоб насолити демократам у Конгресі, або Конгресом, щоб насолити Трампу», — заявив Мустафін.
На його думку, ризики для України тільки збільшуються в разі поразки республіканців.
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