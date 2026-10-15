Мадяр анонсував зустріч із Зеленським у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр проведуть перші офіційні закриті переговори. Зустріч запланована на п'ятницю, 16 жовтня, у Брюсселі, де європейські лідери обговорюватимуть питання безпеки, енергетики та багаторічного бюджету Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Facebook.
Петер Мадяр розповів про заплановані дипломатичні зустрічі під час свого візиту до Брюсселя. Однією з них стануть переговори з президентом України, які, за словами угорського політика, відбудуться вперше в офіційному закритому форматі. «У п'ятницю вранці я почну свої офіційні, закриті переговори з президентом України вперше», – повідомив Мадяр.
Водночас глава угорського уряду не уточнив, які саме питання планує порушити під час розмови із Зеленським. Також наразі невідомо, чи передбачає зустріч підписання будь-яких документів або ухвалення спільних рішень.
Майбутні переговори відбудуться на тлі питань, які раніше спричиняли розбіжності у відносинах України та Угорщини. Зокрема, Будапешт порушував тему прав угорської національної меншини в Україні та пов'язував її з підтримкою європейської інтеграції Києва.
За словами Мадяра, під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі основну увагу приділять зміцненню оборони зовнішніх кордонів Європейського Союзу.
Окремо учасники саміту розглянуть питання нового семирічного бюджету Євросоюзу. Мадяр наголосив, що цей фінансовий документ має важливе значення для подальшого розвитку Угорщини.
Перед початком основних переговорів угорський прем'єр також планує зустрітися з очільниками урядів країн Вишеградської групи. До цього об'єднання входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.
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