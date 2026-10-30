ЄС не планує відновлювати роботу газопроводу "Північний потік" після завершення війни в Україні

Європейський Союз не планує відновлювати роботу газопроводу "Північний потік" після завершення війни Росії проти України. Відмова від російського газу залишатиметься чинною незалежно від можливих домовленостей між Москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє Euronews.

У Єврокомісії наголосили, що Європа вже усвідомила ризики залежності від російських енергоносіїв, які Кремль використовував як інструмент політичного тиску.

"Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії у закупівлях викопного палива. Його використовували як зброю, і ми заплатили за це ціну, тож ми про це не забуваємо", — заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Вона також нагадала, що саме Росія першою припинила постачання газу до Європи.

Позиція Єврокомісії відповідає курсу, озвученому президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Минулого тижня вона заявила, що санкції проти російського енергетичного сектору залишатимуться чинними, доки Москва не припинить війну.

Водночас відмова від російського газу закріплена в окремому законодавстві ЄС і не залежить лише від санкцій чи перебігу мирних переговорів.

"Чинне законодавство також не прив'язане ані до санкцій, ані до будь-яких геополітичних подій. Тож незалежно від того, що станеться, ми поступово виводимо російський газ і СПГ з європейського ринку", — заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Згідно з планом ЄС, імпорт російського газу мають поступово припинити до кінця 2027 року. Короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу (СПГ) уже припинені, а довгострокові контракти на СПГ мають завершитися до січня 2027 року.

Останній етап передбачає припинення контрактів на постачання трубопровідного газу, зокрема тих, що раніше були пов'язані з "Північним потоком". Їх планують завершити до вересня 2027 року.

Для скасування або зміни цього курсу знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та підтримка кваліфікованої більшості держав-членів ЄС.