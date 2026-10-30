Івановська: Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень

Підготовку фахівців з україністики, фольклористики та інших українознавчих дисциплін необхідно визнати стратегічним напрямом на державному рівні.
Про це сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час форуму до Дня української писемності та мови «Українська — мова вільних», передає кореспондент Укрінформу.
«Ми будемо подавати рекомендації, щоб такі галузі підготовки фахівців, як фольклористика, етнологія, україністика, були визнані державою стратегічними», - сказала Івановська.
За її словами, саме українознавчі дисципліни відіграють важливу роль у збереженні національної ідентичності.
Вона наголосила, що на сьогоднішній день вчитель української мови і літератури є стратегічним вектором підготовки фахівців, і до вчителя має бути відповідне ставлення.
«Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень», - додала мовна омбудсманка.
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