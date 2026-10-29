Зеленський: Росія не перемагає на полі бою, але й не демонструє готовності завершувати війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не перемагає на полі бою, але й не демонструє готовності завершувати війну, і що Україна відповідає ударами по російській енергетиці на атаки по своїй.

Про це голова держави сказав на пресконференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чому він приїхав до Нідерландів, Зеленський розповів, що американська сторона постійно намагається знайти баланс і компроміс у питанні завершення війни. Водночас, за його словами, Україна наголошує, що Росія не перемагає.

Президент зазначив, що головна проблема полягає в небажанні Росії завершувати війну. Саме тому, за його словами, Україні необхідно зберігати єдність із партнерами.

Зеленський також заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я так і не запрацювало.

За його словами, Трамп публічно запропонував припинити удари по енергетичній інфраструктурі, Україна підтримала цю ініціативу, але Росія не погодилася. Після цього російські війська продовжили атакувати українські енергетичні об'єкти.

Тепер на російські удари по енергетиці Україна відповідає атаками на енергооб’єкти РФ, додав президент.