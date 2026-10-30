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Держстат: Середня зарплата штатних працівників в Україні становила 33 153 грн.

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У вересні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж у вересні минулого року, і на 4% вище, ніж у серпні 2026 року. Водночас заборгованість із виплати зарплат сягнула 3,9 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Держстат.

Найвища середня зарплата у вересні була в Києві — 48 994 грн. Далі йдуть Луганська область із показником 37 864 грн та Львівська — 33 802 грн.

Найнижчі зарплати зафіксували в Кіровоградській області — 23 673 грн, Чернігівській — 24 455 грн та Чернівецькій — 24 567 грн.

Найбільше в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — 77 924 грн. Найнижчий показник був в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 21 848 грн.

Порівняно із серпнем середня зарплата зросла в більшості видів економічної діяльності. Найбільше зростання зафіксували в освіті — на 28%. У сільському, лісовому та рибному господарстві показник збільшився на 0,3%.

Водночас у низці галузей зарплати знизилися на 1,6–8,2%. Це стосується, зокрема, інформації та телекомунікацій, охорони здоров'я, фінансової діяльності, готельно-ресторанного бізнесу, операцій із нерухомістю, а також державного управління й оборони.

зарплата, Держстат
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Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

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