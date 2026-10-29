Піньо: ЄС не відновлюватиме імпорт російського газу навіть після завершення війни проти України

Європейський Союз не відновлюватиме імпорт російського газу навіть після завершення війни проти України, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством ЄС.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила на брифінгу 28 жовтня, що європейське законодавство забороняє відновлювати імпорт російського викопного палива. Вона наголосила, що Європа вже відчула наслідки енергетичної залежності від Москви, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на "Європейську правду".

"У нас є чинне законодавство, яке не дозволяє нам відновити імпорт викопного палива, зокрема газу, з Росії", - сказала Піньо.

Вона також зазначила, що Європа засвоїла уроки залежності від російських енергоносіїв.

"Незалежно від того, триває війна чи ні, ми усвідомили ціну залежності від імпорту викопного палива з Росії і заплатили цю ціну", - заявила речниця.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен нагадала, що поступова відмова від російського газу передбачена регламентом REPowerEU і не залежить від санкцій чи геополітичної ситуації. За її словами, останні постачання російського газу та скрапленого природного газу на європейський ринок мають припинитися до кінця 2027 року.

Коментуючи можливе відновлення роботи газопроводу "Північний потік" після завершення війни, Ітконен заявила, що це питання не належить до компетенції Єврокомісії. Водночас вона нагадала, що позиція ЄС щодо цього проєкту була чіткою від самого початку.