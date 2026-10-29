Зеленський: Москва проігнорувала ініціативу Вашингтона та продовжила атакувати українську енергетику

Запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення ударів по енергетичних об'єктах України та Росії наразі не діє. Москва проігнорувала ініціативу Вашингтона та продовжила атакувати українську інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
За словами глави держави, Трамп публічно запропонував сторонам утриматися від ударів по енергетиці. Україна підтримала цю пропозицію, однак Росія до неї не приєдналася.
«Президент Трамп запропонував це через ЗМІ, ми це також у медіа підтримали, а Росія не підтримала. Після його пропозиції Росія завдала по нас масованих ударів, особливо по енергетичних об'єктах, і ми їм відповіли», – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що через продовження російських атак Україна змушена завдавати ударів у відповідь по енергетичній інфраструктурі РФ.
«Зараз, коли вони б'ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо по їхній енергетиці, тому зараз, на жаль, у нас немає енергетичного припинення вогню», – підсумував глава держави.
Таким чином, попри підтримку американської ініціативи Києвом, сторони так і не перейшли до взаємного припинення атак на енергетичні об'єкти.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023