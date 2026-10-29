Рада запровадила кримінальну відповідальність для дропів та тих, хто користується їхніми послугами

Верховна Рада у середу, 28 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16013, який запроваджує кримінальну відповідальність для дропів та тих, хто користується їхніми послугами.

За це проголосували 270 народних депутатів.

Дропи — це люди, які за винагороду передають іншим особам банківські картки, реквізити рахунків або доступ до них. Такі рахунки можуть використовувати для переказу незаконно отриманих коштів і приховування справжніх учасників фінансових операцій.

Ухвалений документ доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1, яка встановлює відповідальність за передавання, отримання, придбання та зберігання платіжних інструментів або доступу до банківських рахунків із метою вчинення кримінального правопорушення.

Розмір покарання залежатиме від характеру порушення та обставин, за яких його вчинили:

за свідоме передавання власної банківської картки, облікових даних або доступу до рахунку для використання у злочинній схемі передбачений штраф від 5100 до 17 тис. грн;

за отримання, придбання, зберігання, продаж або передавання чужих платіжних інструментів чи доступу до рахунків з метою вчинення злочину загрожуватиме штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років;

якщо правопорушення вчинять повторно або за попередньою змовою групою осіб, покарання становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Також новий закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене першою частиною нової статті ККУ та добровільно повідомила про це й активно сприяла розкриттю та припиненню кримінального правопорушення.