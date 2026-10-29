Reuters: Російські нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти на 25%

Російські нафтопереробні заводи у другій половині жовтня збільшили обсяги переробки нафти на 25% порівняно з початком місяця. Це сталося після припинення атак безпілотників на підприємства.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Із середини березня російські НПЗ щотижня зазнавали атак українських дронів. Унаслідок ударів у Росії виникали перебої з постачанням пального, через що влада заборонила експорт бензину, авіаційного пального та дизеля, а також почала імпортувати нафтопродукти морем.

За даними джерел Reuters, атаки припинилися на тлі зусиль Вашингтона щодо відновлення мирних переговорів між Москвою та Києвом, а також укладення угоди про постачання дизельного пального з Росії.

У другій половині жовтня російські нафтопереробні заводи збільшили переробку до приблизно 5 млн барелів на добу. Це орієнтовно на 25% більше, ніж на початку місяця.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив у вівторок, що нафтопереробні підприємства оперативно відновлюють роботу установок, оскільки майже все необхідне обладнання для нафтогазової галузі виробляють усередині країни.

Зі збільшенням обсягів переробки зросло й виробництво дизельного пального. За оцінками джерел Reuters, у жовтні воно збільшилося щонайменше на 50 тисяч тонн на добу — до 225 тисяч тонн. Із цього обсягу близько 80 тисяч тонн на добу потенційно можуть спрямовуватися на експорт.

На тлі домовленостей зі США Росія також частково відновила експорт дизельного пального.