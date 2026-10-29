Корецький розповів про посилення покарання за ухилення від мобілізації

Днями прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про посилення покарання за ухилення від мобілізації. З цією метою планується доопрацювати ухвалені раніше зміни до законодавства, і вони можуть включати чотири види покарання.

Як пишуть Факти, про це повідомляє ТСН із посиланням на народних депутатів, з якими поспілкувалися журналісти. Найімовірніше, мова піде про блокування банківських рахунків, арешт майна, позбавлення прав водія та надання послуг у ЦНАПах.

Так, кілька парламентаріїв повідомили, що не виключено, що буде посилено обмеження, пов'язані з банківськими рахунками.

«Я не виключаю, що цього разу знову може йтися про арешт банківських рахунків. Рахунки тих, хто скоїв СЗЧ та не повернувся на службу, а також можливий арешт рахунків осіб, які ухиляються від військової служби. З наступним арештом майна. Серед пропозицій є позбавлення права керувати транспортом», — повідомив один з народних депутатів.

При цьому він уточнив, що Верховна Рада навряд чи підтримуватиме можливу норму щодо арешту майна. Є підстави вважати, що розшук СЗЧшників буде покладено не лише на ДБР, а й на поліцію, тобто передбачається розширення повноважень.

Також не виключено, що обмеження можуть стосуватися надання паспортів, надання дозволів на користування зброєю та користування послугами ЦНАПів. Приміром, про обмеження щодо надання послуг ЦНАПами порушникам нещодавно висловлювався нардеп Олександр Федієнко.