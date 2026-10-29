Путін: Росія перебуває в контакті з Ілоном Маском, незважаючи на всі "політичні питання"

Росія нібито перебуває в контакті з американським бізнесменом і засновником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо низькоорбітальних супутникових угруповань, незважаючи на всі "політичні питання".

Про це сказав російський правитель Володимир Путін під час відвідування виставки в межах саміту Росія – Африка в середу, 28 жовтня.

"Ілон Маск – геніальна людина, реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки апаратів? Понад 5 тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно. Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема паном Маском, тому що на орбітах дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку", – заявив він.

Також Путін додав: "І ми, і наші американські партнери взаємно дорожимо цим і разом із ним, незважаючи на всі питання політичного характеру, тісно працюємо. І наш Роскосмос, й інші компанії працюють".