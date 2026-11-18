Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг оголосив про пакет зимової допомоги для України, який містить 1000 зенітних ракет малої дальності та понад 10 радарів ППО.

Про це він сказав під час співголовування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» за участю майже 50 країн у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що вартість пакета протиповітряної оборони для України становить 240 мільйонів фунтів стерлінгів. Допомога надається «для закриття нагальних прогалин в українській ППО цієї зими».

«В Україні Путін використовує зиму як зброю. Саме тому ми маємо продовжувати перетворювати нашу непохитну відданість Україні на спроможності, які допоможуть захиститися від варварських російських атак», — сказав Стрітінг.

В британському уряді зазначили, що пакет передбачає понад 1 000 зенітних ракет малої дальності та пускових установок від підприємства Thales Belfast. Ці системи довели свою ефективність проти реактивних безпілотників Shahed, які Росія використовує для ударів по українських містах та інфраструктурі.

Постачання озброєнь ЗСУ розпочнуться з середини грудня на додачу до 400 зенітних ракет «земля-повітря», які Британія вже передала Україні напередодні зими.

У межах цього пакета Лондон також передасть понад 10 радарів ППО, закуплені у Британії та Європі, щоб допомогти Україні виявляти загрози ударів, «забезпечуючи критично важливу підтримку її оборони протягом зими».

Ця підтримка надається у відповідь на прямі запити керівництва України та є частиною пакета допомоги Україні на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів на цю зиму, оголошеного під час бюджетного процесу, на додачу до ширших зобов'язань перед Україною на 10 мільярдів фунтів. Прем'єр-міністр Енді Бернем окреслить решту підтримки на зустрічі Коаліції охочих у 19 листопада.