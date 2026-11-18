Росія продовжуватиме масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати зимові морози для економічного та психологічного тиску на населення.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів екскомбриг 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій Купол.

За словами Купола, російське керівництво використовує весь наявний арсенал озброєння для ударів по тилових українських містах і критичній інфраструктурі, прагнучи поставити Україну на коліна з наближенням зими. На тлі відсутності реальних успіхів на фронті Кремль робить ставку на економічний та психологічний тиск, сподіваючись виснажити український тил.

"Зараз Путін намагається забрати собі повністю зиму і максимально, як він вважає, поставити нас на коліна економічно і морально-психологічно. Ну, тому що війна йде не тільки в одній площині на фронті. Війна йде і за ресурси, війна йде економічна, і війна і за уми також йде. І, бачите, от, якщо в нього не виходить на фронті, то він намагається бити по тилам, бити по, скажімо так, морально-психологічному стану нашої нації", — зазначив екскомбриг.

Купол вважає, що головною метою російських атак на енергетичну інфраструктуру є не лише завдання матеріальних збитків, а й виснаження українського суспільства. За його словами, війна відбувається одночасно на фронті, в економічній та інформаційній площинах.

Військовий переконаний, що Кремль розраховує завдати Україні якомога більшої шкоди до весни, аби отримати вигідніші позиції для подальших переговорів. Тому масовані обстріли енергетики та інших об'єктів інфраструктури є частиною стратегії тиску на населення.

За словами екскомбрига, очікувати на деескалацію до настання справжнього потепління не варто. Він припускає, що Росія й надалі використовуватиме погодні умови для посилення тиску на Україну.

"Давайте чітко зрозуміємо, що деескалації до настання реального тепла ніякого не буде. Путін буде максимально вижимати з того, що дає йому погода, з того, що дає зима. Ну, на його думку, щоб поставити нас на коліна і, як кажуть, і економічно, і військово-політично, і геополітично-стратегічно", - сказав він.

Він додав, що сильні морози можуть ще більше ускладнити ситуацію з електропостачанням, зокрема через погіршення стану енергетичних мереж та збільшення навантаження на систему.