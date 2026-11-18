В Україні з початку року вакцинацією проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) охопили 30% дівчат віком 12-13 років.

Про це повідомляє Бюро ВООЗ в Україні.

«Рак шийки матки можна попередити. Вакцинація проти вірусу папіломи людини, котрий спричиняє близько 95% випадків захворювання, доступний скринінг і своєчасне лікування допомагають захистити здоров’я жінок. Україна робить перші системні кроки до подолання цього захворювання. З 1 січня 2026 року вакцинацію проти ВПЛ для дівчат віком 12-13 років включено до Національного календаря профілактичних щеплень. За 10 місяців охоплення цільових груп становить 30%. Тим самим Україна за два місяці до кінця року досягла цільового показника охоплення, встановленого урядом на перший рік вакцинації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед підтримки, яку Бюро ВООЗ надавало Україні у впровадженні щеплень від ВПО, — тренінги для медичних працівників, які пройшло понад 20 тисяч лікарів, педіатрів та медичних сестер.

Як зауважили в Бюро ВООЗ в Україні, за даними дослідження 2019 року, лише 53% жінок в Україні хоча б раз у житті проходили скринінг на рак шийки матки. При цьому серед жінок, у яких було виявлено позитивні результати, 91,4 % отримали лікування.

ВООЗ підтримує пілотні проєкти розвитку скринінгу раку шийки матки на рівні первинної медичної допомоги в Одеській, Сумській і Чернігівській областях.

В рамках проєктів заплановано ПЛР-тестування на ВПЛ для 10 000 жінок у цільових областях. А також проведення тренінгів для щонайменше 135 медичних працівників щодо поширення національних стандартів скринінгу.

17 листопада відзначається Всесвітній день боротьби проти раку шийки матки.