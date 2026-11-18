Житло стає в Україні дедалі дорожчим задоволенням, і річ не лише в ціні оренди в деяких регіонах. Купівля власного помешкання на первинному ринку також подорожчає ще до кінця 2026 року.

Такий прогноз «ФАКТАМ» дала комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець. За її словами, подорожчання будівництва вже набуло системного характеру.

Так, за даними Держстату, у липні 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 1,2% порівняно з червнем, а в серпні ще на 1,7%. При цьому в річному обчисленні зростання становило 25,4%, а безпосередньо в житловому будівництві — 21,5%. За підрахунками аналітиків Gazda, лише за перші 8 місяців року собівартість будівництва одного квадратного метра в західних регіонах України збільшилася приблизно на 10−12%.

Експертка зауважила, що на тлі війни звичні механізми ціноутворення в будівництві суттєво змінилися. Якщо раніше головними факторами були вартість будівельних матеріалів, енергоносіїв, оплата праці та логістика, то зараз дедалі більший вплив мають наслідки російських обстрілів. Руйнування підприємств і складських комплексів, перебої з виробництвом та постачанням змушують будівельні компанії шукати альтернативних постачальників, створювати додаткові запаси матеріалів і переглядати власні кошториси.

За її оцінками, з початку 2026 р. собівартість виробництва окремих видів будматеріалів збільшилася на 30−50%. Найчутливішими до подорожчання залишаються бетон, цегла, будівельні розчини, арматура та кабельно-провідникова продукція.

Ситуацію ускладнює необхідність заміщення частини української продукції імпортною. Зокрема, аналогічні матеріали польського або чеського виробництва в окремих категоріях уже можуть коштувати на 10−15% дорожче.

Саме тому, за її припущенням, наприкінці 2026 року на первинному ринку може виникнути своєрідний ціновий розрив: частина квартир ще продаватиметься за умовами, сформованими на основі попередніх кошторисів, тоді як нові проєкти вже враховуватимуть вищу вартість будівництва.

На думку Маріанни Бігунець, листопад і грудень можуть стати важливим періодом для покупців, які вже планують придбання житла. В окремих житлових комплексах у них ще буде можливість зафіксувати чинну вартість квартири до потенційного перегляду цін у 2027 році. Проте таке рішення має ґрунтуватися насамперед на фінансових можливостях покупця, юридичній надійності об'єкта та зрозумілих договірних умовах.

За підсумками січня-жовтня 2026 року споживчі ціни в Україні зросли приблизно на 10,4%, тоді як офіційний курс долара збільшився на 7,5%. Таке співвідношення свідчить, що за цей період саме по собі зберігання коштів у готівковій американській валюті не забезпечувало повної компенсації інфляційних втрат.

Водночас у відносно безпечних регіонах України житлова нерухомість продемонструвала відчутне зростання вартості. Зокрема, станом на вересень середня вартість квадратного метра в новобудовах Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей у річному вимірі збільшилася приблизно на 18−20%. Одним із найдорожчих регіонів за вартістю нового житла залишається Львівщина.

На окрему увагу заслуговує Закарпаття, яке завдяки географічному розташуванню та порівняно сприятливій безпековій ситуації зберігає інтерес покупців. Зокрема, Ужгород поєднує активне житлове будівництво, розвинену інфраструктуру та близькість до кордонів Європейського Союзу.

За статистикою ЛУН, у жовтні 2026 року середня мінімальна вартість квадратного метра в новобудовах Ужгорода була на 9% вищою, ніж роком раніше. Для порівняння, у Львові річне зростання становило 20%.

На думку експертки, така різниця в ціновій динаміці дає змогу уважніше придивитися до перспектив ужгородського ринку. Адже подальше збільшення собівартості будівництва може створити передумови для перегляду вартості нового житла.

За прогнозом Gazda, інтерес інвесторів можуть привертати житлові комплекси зі ступенем готовності 40−80%, у яких будівництво триває відповідно до заявлених термінів. Для покупців, які планують одразу проживати у квартирі або здавати її в оренду, пріоритетними залишатимуться готові будинки або об'єкти на завершальних стадіях будівництва.

При цьому дедалі важливішими критеріями вибору стають наявність укриття, резервного електроживлення, енергоефективність, автономність інженерних систем, транспортна доступність та розвинена інфраструктура.