Українські атаки призвели до зупинки контейнерних перевезень через російські порти у Чорному морі. У жовтні вони не здійснювали перевалки, натомість вантажопотоки переорієнтували на Балтику та Далекий Схід, свідчать дані InfraNews.

Новоросійськ, який торік обробив 1,1 млн TEU, до жовтня залишили останні перевізники, що працювали на цьому напрямку. І попри те, що альтернативні маршрути значно довші й дорожчі, перевізники не готові ризикувати суднами.

Водночас попри зупинку перевалки на півдні, загальний контейнерообіг російських портів у жовтні зріс на 5% у річному вимірі. За десять місяців він збільшився на 4,5% - до 4,57 млн TEU. Це другий найвищий показник за всю історію спостережень після 2021 року, повідомляє Центр економічного прогнозування Газпромбанку (ЦЕП).

Основними напрямками перерозподілу вантажів стали Балтика та Далекий Схід. У жовтні контейнерообіг балтійських портів уперше із грудня 2021 року перевищив 200 000 TEU. На Далекому Сході обсяги наблизилися до рекордного рівня 2024 року.

Найбільше значення для нової логістики має Санкт-Петербург. Доставка контейнерів із Туреччини туди тепер займає два-три тижні замість 3–5 днів, її вартість зросла втричі-шестеро через довший морський маршрут.

Як зазначається, зростання контейнерних перевезень забезпечує імпорт, тоді як експорт через основні російські порти продовжує скорочуватися. На Балтику, зокрема, перенаправляють імпорт із Європи та США, який раніше надходив через Туреччину до Новоросійська.

Однак подальше збільшення вантажопотоку через Санкт-Петербург обмежує пропускна спроможність Жовтневої залізниці. На Далекому Сході затримки з відправленням контейнерів уже сягають двох тижнів. Компанія Tradest попереджає, що в листопаді ситуація може погіршитися. У Санкт-Петербурзі зростання вантажопотоку вже спричиняє дефіцит транспорту та подорожчання доставки.