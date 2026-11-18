17 листопада сталося руйнування автомобільної частини Керченського мосту.

Міністр оборони Євгеній Хмара прокоментував удар по Керченському мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Радіо Свобода».

«Ми тільки починаємо», – сказав Хмара.

Зокрема, міністр перед своїм першим засіданням у форматі «Рамштайн» назвав свій настрій «бойовим».