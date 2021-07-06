Си Цзиньпин рассказал, как нужно оценивать демократичность страны

Оценку демократичности того или иного государства должен самостоятельно производить ее народ, а не узкий круг третьих лиц. Об этом заявил во вторник председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите КПК и партий других стран.
«Есть разные пути. Однако люди всего мира имеют право самостоятельно избрать путь своего развития и институциональную модель», — отметил глава государства. «Демократия — это право всех народов, а не эксклюзивная привилегия узкого круга. В мире есть множество путей реализации демократии, а не один единственный стереотип. Решение о том, демократична ли та или иная страна, должно приниматься ее народом самостоятельно, а не узким кругом других людей», — подчеркнул Си Цзиньпин, которого цитирует ТАСС.
«Для того, чтобы продвинуться на пути строительства такой демократии, которая будет удовлетворять национальным условиям страны, мы должны усилить контакты, взаимное обучение и механизмы коммуникации, нам необходимо в полной мере учитывать общественное мнение и совершенствовать наши возможности управления. Так наши возможности и доверие к нашей работе по повышению благосостояния людей будут всегда повышаться», — резюмировал председатель КНР.
Первый саммит Коммунистической партии Китая и политических партий других стран проходит в режиме видеоконференции, но часть мероприятий состоится в офлайн-формате в Пекине, Шанхае, а также других китайских городах.
На мероприятии выступят лидеры 21 политической партии. В саммите также принимают участие около 500 других руководителей политических партий более чем из 160 стран и регионов мира, а также более 10 тыс. представителей различных политических объединений.
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