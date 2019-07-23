Особенности трудоустройства в Польше: популярные вакансии и способы поиска работы

Безработица, низкая оплата труда, проблемы с трудоустройством – основные причины, толкающие жителей СНГ на поиск работы в Европе. Одной из наиболее привлекательных стран стала Польша. Это обуславливается несколькими факторами: относительной простотой оформления документов на выезд, стабильным рынком труда с большим количеством доступных вакансий. Посмотреть перечень последних можно на сайте Amountwork, который дает возможность агентствам и частным лицам размещать вакансии.



Какую работу можно найти в Польше

Изучив список вакансий, предлагаемых прямыми работодателями и агентствами на рынке труда в Польше, можно отметить, что чаще всего требуются соискатели на должности:

строителей и разнорабочих;

IT-специалистов;

водителей и торговых представителей;

обслуживающего персонала в кафе, гостиницах, колл-центрах;

сиделок, нянь;

работников заводских линий и т. д.

Иностранцы могут получить работу официально. Уровень доходов будет зависеть от занимаемой должности, квалификации, опыта. Больше шансов на хорошую вакансию имеют люди, владеющие польским или английским языком. Планируя трудоустройство в этой стране, нужно учитывать, что тут многие профессии нуждаются в лицензировании. Суть последнего заключается в подтверждении квалификации посредством прохождения экзаменов.



Как найти работу в Польше

Приступая к поиску вакансий, нужно определиться с направлением работы, оценив собственные навыки и умения, поставить четкие границы по оплате. Хорошо тарифицируются в Польше и других странах высокопрофессиональные кадры. Убедиться в этом можно, посмотрев здесь вакансии сварщиков, предлагаемые работодателями.

Сегодня существует два способа трудоустройства за границей: самостоятельное либо через посредников. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Второй метод позволяет быстро найти работу, избежать волокиты со сбором и подачей документов, организацией поездки. Но за такой сервис придется заплатить немаленькую сумму. Есть большой риск встречи с мошенниками, нарушающими обязательства.

Чтобы самостоятельно найти работу в Польше, можно воспользоваться специальным сайтом, где публикуются объявления от прямых работодателей, готовых сотрудничать с иностранцами. Сервис Amountwork – универсальная независимая площадка, обеспечивающая доступ к подобным публикациям. Ресурс имеет широкую географию, охватывая не только Европу, но и другие континенты. Многочисленные фильтры на сайте позволяют быстро найти интересуемую работу. Выбор можно осуществлять по уровню заработной платы, вакансии, отрасли, должности.