Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее.

Из опыта первой промышленной революции мы знаем — новые технологии могут коренным образом изменить людей: замена механической энергии, производимой человеком и животными, более производительными формами, такими как уголь и другие ископаемые виды топлива.

Разумеется, девальвация силы мышц человека (и животных) не произошла немедленно. Сначала многие вспомогательные задачи, включая добычу угля или создание промежуточных продуктов в мастерских, по-прежнему требовали большого физического напряжения. Но постепенно основной характер работы изменился. К концу ХХ века фермеры сидели на тракторах и комбайнах, даже добыча угля стала в значительной степени механизированной. В развитых странах сейчас мало людей, которые получают доходы от пота со своего трудового чела. Правда, соответственно, резко ухудшились физические кондиции большого количества людей.

Промреволюция дала людям больше возможностей мыслить. Происходящая сейчас технологическая революция порождает другую замену. Многие задачи, которые требуют человеческого интеллекта — создания связей и выводов, распознавание закономерностей, отслеживание последствий сложных событий, et cetera — теперь лучше выполняются приложениями с искусственным интеллектом. А поведенческая экономика показала, что человеческая мысль может вводить иррациональные элементы в процессы, которые могут быть простыми. Некоторые характеристики человеческого разума могут создавать искажающие, непродуктивные или неэффективные результаты. По-видимому, следующий этап в совершенствовании человека потребует от людей в значительной мере отказаться от самостоятельного мышления и суждения.

Искусственный интеллект и автоматизация имеют очевидные последствия для занятости. Но они также повлияют на человеческий разум. Работы будущего, большинство из которых будет в секторе услуг, потребуют другого набора навыков, в частности навыков межличностного общения, которые роботизированные приложения не могут обеспечить. А вот способность выполнять сложные вычисления или сложные анализы будет менее важной.

Проблема в том, что многие привычные виды деятельности — будь то движение в затрудненных условиях или рассмотрение сложного судебного дела — являются источником удовлетворения для многих людей, поскольку они предоставляют возможности для решения сложных и ответственных задач. И у людей может быть реальная причина сожалеть о том, что им придется уйти с умственно трудных рабочих мест — не задумываться на регулярной основе не является таким уж приятным, напротив, это ведет к ухудшению психического и физического здоровья, а то и к ухудшению качества жизни.

Устранение бесчисленных когнитивных задач может иметь тревожные последствия для будущего. Подобно тому, как промреволюция сделала большинство людей физически слабее, революция искусственного интеллекта сделает людей более скучными и даже глупыми. В дополнение к дряблым талиям у людей будут дряблые умы. Массовая глупость будет определяться технологиями.

Впрочем, не все так грустно. Как и с культом физподготовки, который укрепился во время окончания промышленной революции — ведь надо было поддерживать физические кондиции, так сказать «искусственно», без производственной необходимости — появится новая отрасль, чтобы противостоять психическому ухудшению. Прослушивание того, кто построит логически сформулированный аргумент, станет исключительным источником эстетического удовольствия и развлечения.

«Трудные» произведения литературы или изобразительного искусства станут все более привлекательной формой интеллектуального потребления. Анализ тактики сложных футбольных матчей будет привлекать больший, чем нынче, интерес. Как и авторски приготовленный гуляш-суп. Или нахождение ответа на вопрос — в чем макросмысл романа «Великий Гэтсби» (если он вообще есть)...