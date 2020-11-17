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Украина заняла 44-ю строчку рейтинга владения английским языком

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Украина заняла 44-ю строчку рейтинга владения английским языком

Украина оказалась на 44-м месте из 100 ежегодного мирового рейтинга владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI) 2020. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе образовательной компании EF.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных от 2,2 млн людей из 100 стран и регионов, для которых английский язык не является родным. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Украина показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 506) и заняла 44-ю позицию в списке среди всех стран.

При этом Россия заняла 41 место, а Беларусь — 40-е.

В Европе уровень владения английским языком остается стабильно высоким: 27 из 33 стран улучшили свои позиции с прошлого года. Свои позиции продолжает улучшать Китай, а Индия наоборот переместилась со среднего уровня владения языком до низкого.

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«Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру показали опрошенные в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет», — отметили в EF.

английский язык, рейтинг
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