Gettr вместо Twitter. Как соратники Трампа создают «свободную от цензуры» соцсеть

В начале июля команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила собственную социальную сеть Gettr, которая должна стать альтернативой Facebook, Twitter и Instagram. Сам экс-глава государства остается заблокирован на этих площадках после того, как 6 января его сторонники ворвались в здание Конгресса. Новая соцсеть может быть очередной попыткой Трампа вернуться в онлайн-пространство. Но не факт, что бывшему лидеру удастся сделать это с помощью Gettr.

Люди Трампа

Сообщения о том, что Дональд Трамп готовится запустить свой интернет-проект, стали появляться сразу после того, как он покинул Белый дом. Заблокированный во всех крупнейших американских соцсетях, экс-президент рассчитывал вернуть свою онлайн-популярность с помощью собственной площадки. По данным газеты The New York Times, с сентября 2020 года по январь 2021 года посты Трампа в социальных сетях набрали в среднем 272 тыс. лайков и репостов.

В начале мая у республиканца появился сайт From the Desk of Donald J. Trump («Со стола Дональда Трампа» — англ.), который визуально напоминал, скорее, личный блог. Зарегистрировавшись на этом сайте, пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях. На единственной странице ресурса также рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка «купить» не ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении Трампа тогда заявили, что блог удалили потому что экс-президент собрался переходить в «другую соцсеть».

Шла ли речь именно про Gettr — пока непонятно, хотя эту соцсеть основали бывшие сотрудники республиканца. Официально ее запустил экс-представитель Трампа Джейсон Миллер. Еще в начале лета американские СМИ писали, что Миллер переходит работать в новый технологический стартап. Консультантом приложения стал другой соратник республиканца — экс-пресс-секретарь кампании Trump 2020 — Тим Мерто.

Без Трампа, но с китайскими деньгами

Пока сложно судить, насколько сам Трамп поучаствовал в этом проекте и собирается ли он заводить в Gettr аккаунт. Говоря о возможном появлении республиканца в соцсети, один из сотрудников приложения рассказал газете Politico, что решение на этот счет должен принять сам президент.

В одном из интервью Миллер сообщил, что уже «зарезервировал» домен @realdonaldtrump специально для бывшего экс-главы государства, но пока ждет его решения. Некоторые другие соратники Трампа уже обзавелись профилями на Gettr, в том числе Стив Бэннон (84,7 тыс. подписчиков в новой сети) и Майк Помпео (1,3 млн подписчиков). Однако, как сообщила в Twitter журналистка Bloomberg Дженифер Джейкобс, по ее данным, Трамп не планирует присоединяться к Gettr, а все еще думает о возвращении с альтернативной площадкой.

Особый интерес у журналистов также вызвали связи приложения с бизнесом беглого китайского миллиардера Го Вэньгуя — друга и партнера бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Некоторые СМИ сообщили, что китаец является инвестором Gettr.

Миллер подтвердил информацию об инвестициях Вэньгуя в проект, но отметил, что средства выделялись лишь на самом начальном этапе и что миллиардер не представлен в совете директоров. Он также добавил, что соцсеть поддерживает целый ряд международных инвесторов. При этом упоминания о Gettr можно найти на всех сайтах, которыми владеет Вэньгуй, в том числе на его главном медиаресурсе GTV. Ранее газета The Washington Post сообщала, что Вэньгуй отвечает за огромную онлайн-сеть дезинформации, которая распространяет в Сети антивакцинные идеи и поддерживает движение QAnon.

На принципах «свободы слова»

Приложение Gettr появилось в магазинах App Store и Google Play еще в начале лета. В его описании сказано, что это площадка «для разных идей», основанная «на принципах свободы слова», а также неприятия «политической цензуры» и «культуры отмены».

Приложению присвоили рейтинг «М», означающий, что оно подходит для пользователей не младше 17 лет.

Само название Gettr расшифровывается как Getting Together («Собираемся вместе» — англ.). В нем можно публиковать посты не длиннее 777 символов, трехминутные видео и запускать прямые трансляции.

Интерфейс Gettr практически копирует дизайн Twitter. Разве что вместо синего цвета в нем преобладает красный. Здесь тоже можно ставить лайки, делать репосты, а также прокручивать ленту сообщений и блок с новостями.

Кроме того, новые пользователи могут импортировать в Gettr копии своего контента из Twitter. Платформа также позволяет переносить из Twitter своих реальных подписчиков, которые каким-то образом учитываются в Gettr. Это уже привело к тому, что кто-то из пользователей невольно оказался подписчиком страницы Гитлера.

По словам руководства соцсети, за первые три дня в Gettr зарегистрировалось более миллиона человек.

Первые трудности и модерация

Уже через несколько дней после своего запуска Gettr столкнулся с первыми неприятностями. Как пишет издание Techcrunch, из-за недоработок интерфейса программирования хакерам удалось похитить электронные адреса более 85 тыс. пользователей соцсети. В базу данных также попали имена, даты рождения и другая личная информация об аккаунтах.

Кроме того, Gettr быстро наводнили фейковые профайлы известных людей. К примеру, аккаунт, выдающий себя за Дональда Трампа, набрал 23 тыс. подписчиков. В соцсеть активно вступают участники движения QAnon, антимасочники и антипрививочники, ультраправые радикалы и другие сторонники теорий заговора.

Администрация площадки не смогла сдержать обещания касаемо свободы слова. Из-за обилия в соцсети непристойного и порнографического контента руководству все же пришлось заняться удалением постов и изображений.

Сам Миллер указал, что оскорбление людей по расовым и религиозным признакам не имеет ничего общего со свободой слова, а потому Gettr не позволит распространять «язык ненависти». Как показал опыт другого консервативного приложения Parler, определенная модерация неизбежна для любой современной соцсети, в противном случае ее просто удалят из магазинов приложений.

Еще одним вызовом для работы Gettr стало нашествие либеральных троллей, которые заполонили соцсеть так называемой фуротикой — эротическими рисунками мультяшных животных с человеческими телами. Героем этих мемов в основном стал еж из видеоигры Sonic the Hedgehog. Особенно распространились его изображения в образе беременного мужчины, которые по своей популярности даже потеснили хештег QAnon. Все это также заставило модераторов принимать определенные меры.

Борьба с техногигантами

Пока команда Трампа работает над созданием альтернативных онлайн-ресурсов, сам бывший президент не забывает про мейнстримные площадки. На прошлой неделе он подал в суд на компании Google, Facebook и Twitter, а также на их руководство, за то что те, по мнению республиканца, занимаются «незаконной цензурой американского народа».

Бывший глава государства вместе с организацией America First Policy Institute требует немедленно остановить деятельность этих социальных сетей, а также наложить на них штрафные санкции. Напомним, что после захвата Капитолия в январе Трампа пожизненно заблокировали в Twitter, но у него все еще есть шанс восстановить доступ к Facebook в 2023 году.

Решение по аккаунтам бывшего президента принимал независимый комитет Facebook, который еще называют Верховным судом соцсети. Эксперты постановили, что пожизненная блокировка республиканца на этой платформе сейчас будет нарушать ее правила. Однако, если после снятия блокировки Трамп снова нарушит правила площадки, к нему применят систему «быстро усиливающихся санкций вплоть до полного удаления страниц».

