Совет Нацбанка назначил нового члена правления НБУ вместо Дмитрия Сологуба

Совет Национального банка Украины проголосовал за назначение на должность заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, на этом посту он заменит Дмитрия Сологуба, у которого истек срок полномочий.

Об этом сообщили в пресс-служба НБУ.

До своего назначения на должность заместителя председателя правления НБУ Сергей Николайчук работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где, в частности, отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках и на глобальных рынках капитала.

Николайчук также преподавал в Киевской школе экономики и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До сентября 2019 года он возглавлял департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ, то есть был подчиненным Дмитрия Сологуба, которого и заменит на этом посту.