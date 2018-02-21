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Порошенко назначил нового главу «Укроборонпрома»

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Порошенко назначил нового главу «Укроборонпрома»

Сегодня, в среду 21 февраля, глава «Укрспецэкспорта» Павел Букин был назначен главой концерна «Укроборонпром». Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, которое транслировалось на странице президента в Facebook.

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Кандидатуру Павла Букина выбрал наблюдательный совет и утвердил Кабмин. «Я поддерживаю предложение правительства и подписываю указ», — заявил Порошенко.

«Я благодарю за работу бывшего главу Романа Романова и желаю плодотворного труда новому руководителю концерна Павлу Букину,» — подчеркнул президент.

Он также отметил, что под управлением нового руководителя «Укроборонпром» откроет новый этап своей истории и станет первым украинским государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

Павел Букин в прошлом уже работал в «Укроборонпроме» — в 2012-2013 годах, на должности замдиректора концерна. Позже, в 2015 году, стал сначала и. о. гендиректора «Укрспецэкспорта», а после и руководителем предприятия.

В СМИ Букин фигурировал в 2017 году, когда разгорелся скандал вокруг его зарплаты. В декларации чиновник указал, что его заработная плата за месяц увеличилась на 44% и составила 579 тыс. грн.

Предыдущий директор «Укроборонпрома» Роман Романов был уволен президентом 12 февраля. Причиной стал конфликт вокруг «Николаевского судостроительного завода»: задолженность по зарплатам на входящем в состав «Укроборонпрома» предприятии достигла отметки в 58 млн грн, из-за чего рабочие полностью остановили работу. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал Романова, потребовав от него подать в отставку из-за неспособности решить этот вопрос. Романов, в свою очередь, добровольно уходить отказался и в ответ обвинил правительство в недостаточном финансировании целевых программ.

Петр Порошенко, Укроборонпром, оборонные компании, кадры, назначения, оборонная промышленность, оборонное производство, Павел Букин
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