Госпродпотребслужба планирует приостановить работу одного из ресторанов «Евразия»

Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Киеве подготовило распоряжение о приостановке работы ресторана японской кухни «Евразия» на проспекте Победы, 84в.
Согласно информации пресс-службы ведомства, документ, согласно которому заведение общественного питания предписывают закрыть на 10 дней, представителям ресторана передадут 21 февраля.
Специалисты Госпродпотребслужбы также намерены обратиться в суд, чтобы продлить запрет на прием посетителей на более длительное время.
Как сообщалось, в период с 15 по 19 февраля госучреждение «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» зарегистрировало 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания, а именно — суши «Филадельфия».
В столичной Госпродпотребслужбе указали, что из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши «Филадельфия».
В информации ведомства отмечается, что по состоянию на 19 февраля трое больных были госпитализированы в учреждения здравоохранения (двое больных в коммунальное заведение «Ирпенская центральная городская больница», один больной в Александровскую клиническую больницу Киева).
20 февраля специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с ГУ «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.
В Госпродпотребслужбе Киева отметили, что эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается и пообещали, что о результатах внепланового мероприятия уведомят дополнительно.
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