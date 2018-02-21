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МИД: Украина хочет исторического диалога с Польшей

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МИД: Украина хочет исторического диалога с Польшей

Украина выступает за исторический диалог с Польшей и признать вину отдельных представителей Украины за преступления перед поляками. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя во время брифинга принятый в Польше закон об институте национальной памяти.

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«Прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять и постичь только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог. Мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга, как я всегда говорю нашим польским друзьям», — сказал Климкин.

Также он подчеркнул, что такой диалог должен вестись между странами, как между друзьями, добавив, что готов признать вину перед поляками за преступления отдельных украинцев.

«Я готов признать вину отдельных представителей Украны или отрядов в том, что они делали на Волыни. А вы готовы это же сделать? Я готов стать на колени перед жертвами польской национальности. А вы готовы?», — высказался Климкин.

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Он также напомнил, что 3 марта будет 73 года трагедии села Павлокома (Польша), где польская Армия Крайова в 1945 году истребила мирное украинское население.

«Считаю, что ответственность в том числе и политическая ответственность, заключается в том, чтобы найти шанс вместе строить совместное будущее... И мы будем продолжать эти переговоры путем христианской морали и политической ответственности», — резюмировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что принятый Польшей закон об институте национальной памяти прямо запрещает обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставит действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов. За обвинения поляков предусматривается уголовная ответственность. Верховная рада Украины осудила этот закон, приняв соответствующее постановление. Впоследствии стало известно, что президент Польши Анджей Дуда направил закон о ИНП на проверку в Конституционный суд, исключив перед тем формулировка, что касается «украинских националистов».

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Позже спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщил, что польский закон не будет действовать д выяснения спорных моментов Конституционным судом.

МИД, Польша, Украина, международные отношения, Институт нацпамяти
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