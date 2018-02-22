Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»

Американская интернет-компания Twitter объявила о мерах по борьбе с компьютерными «ботами», сообщает Reuters.

«Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — заявил представитель компании Йоэль Рот.

Компания анонсировала, что больше не позволит людям размещать идентичные сообщения из нескольких аккаунтов, устраняя тактику, которую российские власти использовали для распространения вирусов и твитов.

Внести необходимые изменения в работу пользователей компания требует до 23 марта — в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.

Ранее социальная сеть Twitter уведомила около 1,4 млн пользователей о российской пропаганде. Эти пользователи во время президентской кампании в США в 2016 году следили за аккаунтами, связанными с пропагандой России.