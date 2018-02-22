В Чернобыльскую зону планируют пускать по электронным карточкам

Предприятие осуществляющее прием делегаций в зоне отчуждения, предлагает внедрить систему электронных пропусков в Чернобыльскую зону.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«На сегодняшний день на предприятии (ГП „ЦОТИЗ“) прорабатывается вопрос о возможности введения системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается также создать информационный центр в двухэтажном здании на КПП «Дитятки».

Глава ГП «ЦОТИЗ» также отметил, что запланировано открытие нового отеля в городе Чернобыль и создание новых маршрутов к объектам осмотра.