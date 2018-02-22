В ЕС критикуют законопроект Покупай украинское

Законопроект Покупай украинское в его нынешней редакции серьезно нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом в интервью Европейской правде в четверг, 22 февраля, заявил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон.

Он подчеркнул, что ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора.

«В моем опыте были случаи, когда элементы, части законодательства входили в противоречие с торговыми обязательствами стран-партнеров. В любом случае мы начинали дискуссию, и в эти нормы вносились изменения. Но подобного этому (закону Покупай украинское — Ред.) я не видел ни разу в отношениях ЕС ни с одной другой страной мира», — сказал Даниэльсон.

По его словам, Украина должна внимательно подходить к принятию законопроекта Покупай украинское, чтобы его положение в финальном варианте не содержали нарушений Соглашения об ассоциации.

«Я напомню, что у нас с Украиной, в соответствии с Соглашением об ассоциации, либерализована торговля. И если одна из сторон нарушает условия торгового соглашения, то нам придется говорить о последствиях, которые это будет иметь. А эти последствия будут», — сказал Даниэльсон.