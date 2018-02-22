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Порошенко вручил премии 23 украинским ученым

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Порошенко вручил премии 23 украинским ученым

Президент Украины Петр Порошенко в Национальном техническом университете «Киевски политехнический институт имени Игоря Сикорского» наградил молодых ученых премией президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

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Премии были вручены 23 ученым за 11 работ. Так, были отмечены проекты сотрудников и кандидатов технических наук Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», сотрудников Национального авиационного университета, сотрудников, кандидатов технических наук Харьковского государственного университета питания и торговли, сотрудников Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, сотрудников и кандидатов сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

Указом президента № 458 от 29 декабря 2017 были присуждены 40 премий президента Украины для молодых ученых.

Среди представленных научных проектов были две разработки по работе беспилотных летательных аппаратов.

«Мне приятно, что мы сразу же с господином ректором нашли предложения и я поручу нашей оборонной промышленности (осуществить мероприятия — ред.) для того, чтобы сократить расстояние от вашей разработки, испытаний, постановки на производство и постановки на вооружение. Потому что для меня ваши разработки, в первую очередь могут спасти жизни людей, жизни наших ребят, которые сейчас защищают Украину на фронте », - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы украинские ученые не покидали страну и не выезжали работать заграницу.

«Мы все будем делать для того, чтобы у нас для молодых ученых, если они имеют талант, талант и неудержимое желание заниматься наукой, создать максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину», — сказал он.

Петр Порошенко, ученые, премия
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