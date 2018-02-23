В египетской Хургаде убили украинку, - МИД

В египетском курортном городе Хургада найдена мертвой гражданка Украины. Об этом Укринформу сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в Хургаде убита гражданка Украины, проживавшая на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны», — сказал он.

По его словам, полиция начала следствие. Это дело находится на контроле Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

По данным египетских СМИ, 27-летняя украинка работала в одном из местных отелей. Тело женщины нашел ее муж, когда пришел с работы домой. На теле убитой были многочисленные ножевые ранения.