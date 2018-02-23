Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Гватемала — Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили — Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания — Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Порошенко с послами обсуждались вопросы активизации политических диалогов между странами.



