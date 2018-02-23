Минфин США анонсировал новые санкции против России

Минфин США в ближайшие несколько недель представит новые санкции против России.

Об этом заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

«Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — сказал он.

Глава Минфина США также подчеркнул, что ведомство активно работает с ФБР по поводу санкций против россиян из-за вмешательства в выборы. Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин («повар Путина») и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они пытались вмешаться в американские выборы.