В Польше задержали хакера из Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы

Работники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносных программ.
Об этом сообщает RMF24.
Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. В отошении него был выдан международный ордер на арест.
Польское Центральное следственное бюро заинтересовалось им после того как стало известно, что мужчина может находиться в южной части страны. В конце концов, его нашли в городе Бельско-Бяла, где и задержали.
«Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Злонамеренные программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов», — сообщили в Центральном следственном бюро Польши.
Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы.
Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,25 -0.0335
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,72 -0.0216
|3.357,12 -0.0172
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016