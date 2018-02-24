МИД РФ назвал закон о реинтеграции Донбасса приговором минскому процессу

В Российской Федерации отреагировали на вступление в Украине в силу закона о реинтеграции Донбасса, назвав его приговором минскому процессу. Об этом, в частности, говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
«24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой „реинтеграции Донбасса“. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины. Подписав упомянутый закон, П. Порошенко фактически перечеркнул минские соглашения, развязав руки „партии войны“», — отмечается в нем.
При этом в МИД добавили, что до этого дня оставалась надежда на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
«Чуда, однако, не произошло. Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому „Комплексу мер“», — подчеркивается в заявлении.
Практическое применение этого закона, полагают в РФ, грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. «Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — утверждают в МИД РФ.
Как известно, сегодня, 24 февраля, в Украине вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
Украинские власти называют реинтеграцию оккупированных территорий мирным политико-дипломатическим путем, главным сигналом закона о восстановлении суверенитета над Донбассом.
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