Замгенпрокурора: Мы близки к отмене необходимости санкций как таковых

Правоохранительные органы Украины рассчитывают на принятие в первой декаде марта решения Совета Европейского союза (ЕС) о продлении санкций по списку бывших высокопоставленных чиновников Украины. Хотя прокуратура близка к отмене самой необходимости санкций, сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, существует риск, что санкционный список ЕС может сократиться, что повлечет сложности в выявлении новых активов чиновников за границей.

«Сегодня мы можем говорить о наличии в санкционном списке так называемой „группы риска“. Она существует, и мы очень хорошо знаем об этом и ставим определенные вопросы перед руководителями органов следствия, которые уже четыре года расследуют указанные уголовные производства», — сказал замгенпрокурора.

Именно поэтому, по словам Енина, генпрокурор настаивает на необходимости завершения наиболее резонансных уголовных производств до конца этого года. Вместе с тем, как пояснил Енин, природа санкций заключается в их вспомогательной роли, и они не могут продолжаться во времени бесконечно.

«В принципе на сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет, и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны», — подчеркнул Енин.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз может исключить из санкционного списка соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича: бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Незадолго после этого Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года.