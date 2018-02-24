Порошенко назвал недостаточным результатом для Украины 76 место в рейтинге Doing Business

Украина в рейтинге ведения бизнеса (Doing Business) заняла 76 место из 190 стран. Президент Петр Порошенко название такой результат недостаточным, однако отметил стремительный темп реформ, передает пресс-служба главы государства.

«76 место в рейтинге — недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны», — отметил Порошенко.

В этом контексте президент назвал закон о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, создание национального бюро финансовых расследований, которое уберет любое силовое давление на бизнес.

«Это также подписание закона, запрещающего „маски-шоу“, и голосование в Верховной раде закона о приватизации, который устанавливает совершенно новые правила прозрачной и эффективной приватизации, и новые шаги в телекоммуникационном процессе, включая завершение конкурса на связь четвертого поколения, а 2,5 года назад у нас не было связи и 3G. Все эти шаги, на мое глубокое убеждение, свидетельствуют о том, что мы решительно движемся вперед», — подчеркнул Порошенко.

Также он вспомнил подписанный закон об обществах с ограниченной ответственностью, рассказал о завершении разработки законопроекта о концессиях и завершении позиции по законопроекту о дерегуляции.

«Это темпы реформ, которые на самом деле поражают», — сказал президент.

Напомним, Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 приняла правительственный законопроект о противодействии любому необоснованному давлению на украинские предприятия.