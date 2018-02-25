Почти полмиллиона украинцев поменяли место жительства в 2017 году

Украинцы чаще всего переезжают в Харьковскую, Киевскую и Днепропетровскую области. Такие данные миграционных настроений украинского общества обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

В частности, в 2017 году в Харьковскую область переехало 55 тыс. украинцев, в Киевскую — 54,9 тыс., в Днепропетровскую — 51 тыс. С другой стороны, Харьковская область также в лидерах по оттоку населения — в 2017 году ее покинули 43 тыс. человек.

Популярными среди украинцев оказались также город Киев, Львовская и Одесская области.

Абсолютными лидерами антирейтинга по привлекательности стали Донецкая и Луганская области. Из Донецкой области в 2017 году выехало 31,7 тыс. человек, а приехало всего 7 тыс. Из Луганской — 21,8 тыс. выехало и всего 2,7 тыс. приехало.

В целом в Госстате констатируют положительные миграционные процессы в Украине: количество приехавших (442 тыс. человек) превышает количество выехавших (430 тыс. человек) из регионов.