Почти полмиллиона украинцев поменяли место жительства в 2017 году

Украинцы чаще всего переезжают в Харьковскую, Киевскую и Днепропетровскую области. Такие данные миграционных настроений украинского общества обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).
В частности, в 2017 году в Харьковскую область переехало 55 тыс. украинцев, в Киевскую — 54,9 тыс., в Днепропетровскую — 51 тыс. С другой стороны, Харьковская область также в лидерах по оттоку населения — в 2017 году ее покинули 43 тыс. человек.
Популярными среди украинцев оказались также город Киев, Львовская и Одесская области.
Абсолютными лидерами антирейтинга по привлекательности стали Донецкая и Луганская области. Из Донецкой области в 2017 году выехало 31,7 тыс. человек, а приехало всего 7 тыс. Из Луганской — 21,8 тыс. выехало и всего 2,7 тыс. приехало.
В целом в Госстате констатируют положительные миграционные процессы в Украине: количество приехавших (442 тыс. человек) превышает количество выехавших (430 тыс. человек) из регионов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,30 -0.033
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,55 -0.0233
|3.357,10 -0.0174
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016