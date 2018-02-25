Из Украины выдворили российского криминального авторитета Хасана

В Вышгороде Киевской области задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, 56-летний гражданин РФ проживал в Украине без разрешительных документов. Миграционные органы приняли решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении трех лет. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва.
По информации правоохранителей, Хасан является членом незаконных вооруженных формирований, влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.
Полиция установила, что он контролировал деятельность организованных преступных группировок, а также непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений, поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, и действовал под руководством воров в законе.
Кроме того, россиянин пропагандировал преступные традиции, идеи, взгляды для привлечения молодежи к криминальному миру. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них.
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