Санкции против России ввели навсегда, – Рогозин

Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда. Об этом в интервью газете Коммерсант заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал он.
По словам Рогозина, «для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера».
В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, вице-премьер РФ пояснил, что «сложности» есть, но меры приняты.
«Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам», — сказал Рогозин.
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СССР тоже был "навсегда".
Придет следующий Горбачев и начнет перестройку для модернизации России.
Без Запада модернизация России невозможна. Бандитские скрепы не позволят.
Для России очень важно иметь под боком супермаркет в виде Запада.
Но "обсыкать" свой супермаркет Запад не позволит.
Нужен новый Горбачев, чтоб "ссыкунов" образумить.