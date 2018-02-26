Санкции против России ввели навсегда, – Рогозин

Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда. Об этом в интервью газете Коммерсант заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал он.

По словам Рогозина, «для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера».

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, вице-премьер РФ пояснил, что «сложности» есть, но меры приняты.

«Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам», — сказал Рогозин.