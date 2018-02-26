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Санкции против России ввели навсегда, – Рогозин

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Санкции против России ввели навсегда, – Рогозин

Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда. Об этом в интервью газете Коммерсант заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал он.

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По словам Рогозина, «для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера».

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, вице-премьер РФ пояснил, что «сложности» есть, но меры приняты.

«Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам», — сказал Рогозин.

санкции, РФ, Дмитрий Рогозин
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Комментарии (1)
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Гость
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Виктор Васильев
Виктор Васильев 1 час 14 минут назад

СССР тоже был "навсегда".
Придет следующий Горбачев и начнет перестройку для модернизации России.
Без Запада модернизация России невозможна. Бандитские скрепы не позволят.
Для России очень важно иметь под боком супермаркет в виде Запада.
Но "обсыкать" свой супермаркет Запад не позволит.
Нужен новый Горбачев, чтоб "ссыкунов" образумить.

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