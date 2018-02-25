КНДР назвала американские санкции «актом войны», — СМИ

Северная Корея осудила последние санкции США, направленные против ее режима, обвиняя Вашингтон в попытке помешать ей улучшать связи с Южной Кореей во время Олимпиады.

Соответствующее заявление обнародовала государственное «Северокорейское информационное агентство» после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых мерах, которые, по его мнению, направлены на сокращение Пхеньяном своих ядерной и военной программ, сообщает «Радио Свобода».

«Две Кореи сотрудничали вместе, и Олимпиада успешно прошла», — цитирует агентство МИД КНДР.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что блокада будет рассматриваться как «акт войны».

Новые санкции США направлены на несколько десятков судоходных компаний, судов и фирм, связанных с Северной Кореей. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что это — «крупнейший в истории» пакет санкций против Пхеньяна.