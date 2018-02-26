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Минобороны: Российская армия в Крыму угрожает украинскому побережью

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Минобороны: Российская армия в Крыму угрожает украинскому побережью

Россия за четыре года оккупации создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время выступления на международном форуме в Киеве на тему «Оккупированный полуостров 4 года сопротивления», сообщает Укринформ.

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«За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря, контролировать воздушное пространство и представлять опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона», — заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что Российская Федерация создала в Крыму армейский корпус, в составе которого есть большое количество бронетанковой техники и личного состава.

«Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 000, то сейчас это количество превышает 31 000, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40», — уточнил Петренко.

По его словам, в настоящее время на полуострове также 583 бронетранспортера и 162 артиллерийских систем.

Петренко отметил, что за четыре года до двух полков морской авиации, которые были у Черноморского флота РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой есть бомбардировщики, штурмовики и истребители, количество военных самолетов РФ увеличилась с 22 единиц до 113.

«В боевой состав РФ введено боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“, вы все видели их применения в отношении Сирии из акватории Каспийского моря. Так вот, сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет», — пояснил замминистра.

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Он добавил, что дальность поражения такой ракеты составляет от 1500 до 2500 км.

Россия, Минобороны, Крым, Украина, аннексия, военная агрессия
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