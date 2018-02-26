ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на один год продлил ликвидацию Укринбанка и Городского коммерческого банка.
«Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации сроком на один год ПАО „Укринбанк“ с 23 марта 2018 года по 22 марта 2019 года, а также ПАО „Городской коммерческий банк“ с 20 марта 2018 года по 19 марта 2019 года включительно», — говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора данных банков Романа Оберемко.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.684,55 -0.0172
|2.713,96 -0.0278
|100 евро
|3.301,20 0.037
|3.355,69 -0.0135
|10 рублей
|4,42 -0.0023
|4,87 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016