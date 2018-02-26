ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на один год продлил ликвидацию Укринбанка и Городского коммерческого банка.

«Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации сроком на один год ПАО „Укринбанк“ с 23 марта 2018 года по 22 марта 2019 года, а также ПАО „Городской коммерческий банк“ с 20 марта 2018 года по 19 марта 2019 года включительно», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора данных банков Романа Оберемко.